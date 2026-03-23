MN - Sheva: "Leao ora non copre il suo ruolo naturale: in qualche partita ha fatto bene"

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Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, si è così espresso a margine dela tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del campione ucraino, raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

Leao è una punta?

"Non è un attaccante, non copre ora il suo ruolo naturale. Gli è stato chiesto di fare la punta: in qualche partita ha fatto bene, in altre meno. Ma per valutarlo in quel ruolo bisogna dargli tempo. Certo, bisogna vedere se lui ha la volontà di aiutare la squadra e lui è l'unico che può fare quel ruolo. Si può sbagliare la partita, ma non atteggiamento. Ci sono momenti in cui capita di arrabbiarsi con i compagni o con l'allenatore, ma poi bisogna chiarirsi subito".