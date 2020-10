MN - Simone: "Gigio e Calha? Ai miei tempi finirebbe col rinnovo di entrambi"

Marco Simone, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'intervista completa), si è espresso sul tema dei rinnovi in casa rossonera, in particolare quelli di Donnarumma e Calhanoglu: "Se fossero i miei tempi finirebbe che entrambi rimarrebbero al Milan, perché si renderebbero conto dell'importanza di rimanere legati ad una maglia, a dei colori, a dei tifosi, alla storia, al Milan. Oggi, purtroppo, è un po' un terno al lotto, perchè ci sono degli interessi economici che vanno al di là di tutto quello che ho appena detto. Forse sarà più facile rinnovare il contratto di Calha, su Donnarumma invece ci sono altri interessi che potrebbero creare problemi. Raiola? E' un grande agente, che si occupa in maniera cinica dei contratti dei propri assistiti. Poi, è logico che l'assistito deve avere l'ultima parola, però io non critico nella maniera più assoluta Raiola. A volte ci si dimentica anche che quando un giocatore non serve più poi viene mandato via a calci nel sedere e questo Raiola lo sa bene. Se poi il giocatore preferisce prendere 2-3 milioni in meno, perchè sente questa squadra sua, io son convinto che anche Raiola sarà contento della decisione del proprio assistito".