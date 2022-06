MN - Situazione Brahim Diaz: c’è ancora un anno di prestito. Il giocatore vuole rifarsi

Fonte: Pietro Mazzara

Uno dei punti di domanda del mercato milanista è il nome di Brahim Diaz, partito a razzo poi ha pagato oltre ogni aspettativa il Covid e altri piccoli problemi fisici che gli hanno fatto perdere fiducia e il posto da titolare. Adesso il trequartista ricaricherà le batterie durante le ferie per presentarsi a Milanello in condizioni ottimali per fare una stagione importante. Nelle prossime settimana ci sarà con ogni probabilità un incontro tra Milan e Real Madrid per parlare del giovane trequartista spagnolo.