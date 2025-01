MN - Smoje: "Capello mi avrebbe confermato al Milan. Poi fu mandato via"

Il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions in Croazia. Dinamo Zagabria che si è affidata da un mese a Fabio Cannavaro e che ha ancora delle carte da giocarsi per andare ai playoff. Che partita sarà? Ne abbiamo parlato con una vecchia conoscenza rossonera, nonché doppio ex come Dario Smoje. Oggi 46enne, l'ex difensore ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1997/98. Oltre a dirci la sua sulla partita del "Maksmir" ci racconta quello che è il suo legame col Diavolo e il suo percorso professionale, appese le scarpette al chiodo. In esclusiva per MilanNews.it.

Sei arrivato al Milan giovanissimo, stagione 1997/98

"Quando giocavo al Rijeka ricordo che la prima offerta era della Juventus. Poi arrivarono club tedeschi e francesi ma i bianconeri si erano mossi prima di tutti. Un giorno il mio agente mi disse: 'Ti vuole il Milan'. Non ho avuto dubbi a scegliere, il Milan era il mio sogno".

Stagione complicata, per il tuo scarso impiego e per i risultati in campo della squadra

"Tutti dicono che forse la scelta che avevo fatto non era giusta, ma onestamente: chi avrebbe rifiutato l'offerta? E poi mi resta l'orgoglio di aver vestito la maglia del Milan e questa soddisfazione non me la può togliere nessuno, Qualcuno dice: 'Eh, ma Smoje non ha fatto granché'. Sapete cosa rispondo? 'Vai tu a giocare al Milan, con Costacurta e Maldini e poi vediamo quanto spazio ti ritagli'".

Nessun rimpianto, insomma

"Nessun rimpianto, solo orgoglio".

Il tuo allenatore all'epoca era Fabio Capello

"A quei tempi mi aveva assicurato che sarei rimasto anche la stagione successiva. Solo che finimmo al decimo posto, fu una stagione pessima e fu mandato via. Arrivò Zaccheroni e per me la situazione cambiò, venni mandato in prestito al Monza. Ero ritenuto troppo giovane, dovevo farmi le ossa diciamo. Bella esperienza, quella Serie B era molto forte. Lo dico sempre: altri tempi allora, livelli altissimi".

C'erano grosse aspettative, poi tradite in campo

"La squadra veniva dall'undicesimo posto, era tornato Capello e si pensava a un rilancio. Non è andata come ci si aspettava e quando inizia ad andare storto, continua ad andare storto. E da lì arriva la frustrazione e qualche screzio, lo ammetto, c'è stato".

Ai tempi si parlava già di un Milan troppo poco italiano e problemi di comunicazione

"Ma no, si parlava italiano. Sempre. Il fatto è eravamo dati per favoriti per la vittoria del campionato e invece la stagione è partita male e le cose si sono complicate. La qualità c'era, non a caso l'anno dopo con Zaccheroni è arrivato lo scudetto".