MN - Sosa: "La Supercoppa il ricordo più bello della mia esperienza al Milan"

Intervistato da MilanNews.it, José Sosa ha ricordato il successo in Supercoppa, miglior ricordo della sua esperienza in rossonero: “La Supercoppa Italiana del 2016 a Doha, dove vincemmo ai rigori contro la Juventus. Non sono sceso in campo in quella partita, però il gruppo ha fatto un lavoro straordinario ed è stata una vittoria di squadra. E poi la foto di mia mamma con la sciarpa del Milan che avevo quando ero piccolino".