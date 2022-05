MN - Trevisani: "Il Milan può migliorare in Europa con l'esperienza. Servono ala destra e centrocampista"

Il noto telecronista sportivo Riccardo Trevisani è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il giornalista di Mediaset ha detto la sua su cosa servirà al Milan l'anno prossimo per tornare a essere competitivo anche in Europa (QUI L'INTERVISTA COMPLETA): “L’esperienza. Non dimentichiamoci che il Milan si è trovato in un girone tragico di Champions League con il Liverpool, l’Atletico Madrid e una squadra comunque esperta come il Porto. Servono un esterno destro alto per il 4-2-3-1 di livello e un centrocampista che possa garantire copertura ma allo stesso tempo duttilità, un po’ come faceva Perrotta nella vecchia Roma di Spalletti”.