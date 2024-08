MN - Turci: "Col Toro scelte che mi hanno lasciato perplesso. Ma la reazione finale è positiva"

Il Milan ha fatto il suo esordio (deludente) in campionato sabato sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Nonostante una prestazione sottotono, la formazione di Paulo Fonseca è riuscita comunque a strappare un pareggio, dopo essere andata sotto di due gol, evitando la prima sconfitta stagionale. Intervistato dai microfoni di MilanNews.it, il giornalista di DAZN Tommaso Turci ha parlato di che Milan è stato sabato sera, lui che l'ha vissuto direttamente da bordocampo.

Hai seguito Fonseca da bordocampo: ti ha convinto? Come l'hai visto?

"Ha tanto lavoro da fare. Francamente le scelte iniziali mi hanno lasciato un po' perplesso, ma credo che vadano in un'ottica di una stagione dove il Milan avrà tantissimi impegni e ci sarà bisogno di tutti. Il fatto che lui non abbia schierato dall'inizio quelli che non sono partiti per la tournée americana, è come se avesse dato continuità al lavoro svolto quest'estate. Questo mi fa pensare che lui voglia tenere tutti sul pezzo. Durante la partita l'ho visto molto presente, ma soprattutto con questo atteggiamento propositivo che ha portato tutte le volte che l'abbiamo sentito parlare. Anche sotto 2 a 0, penso al cooling break finale, in cui la squadra era sotto due a zero e la partita stava andando via, lui voleva che la squadra avesse questo atteggiamento di provare a riprenderla. Cercava di tenere alta la tensione, di far capire che ci sarebbe stato spazio per riprendere la partita, e questo è quello che mi è piaciuto di Fonseca. Cercare di vedere sempre il meglio, di provare a riprendere anche le partite complesse. Perché se c'è una cosa da salvare del Milan sabato, in una prestazione secondo me sottotono in generale, è la reazione finale. Una squadra che la va a riprendere fra il 90esimo ed i minuti di recupero, è una squadra che ha dei valori".