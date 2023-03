MN - Vendita Milan, proprietà serena sulla nuova azione di Blue Skye

L’edizione odierna del Corriere Economia riporta come il TAR del Lazio abbia dato 30 giorni di tempo alla FIGC per poter consegnare ai legali di Blue Skye il faldone in suo possesso in merito alla trasparenza della proprietà rossonera e della sua struttura. Blue Skye, infatti, sostiene di essere stata danneggiata dalla vendita del Milan da Elliott a RedBird e sta cercando, a suo dire, di far valere i suoi interessi in ogni sede legale possibile, anche se le sue accuse - fino a questo momento - non hanno portato a nessun riscontro oggettivo nei fatti.

Continua il tentativo temerario di Blue Skye, la finanziaria di Cerchione e D’Avanzo, di entrare in possesso di carte che possano dare sostegno alla loro fase accusatoria in merito al passaggio del Milan dal Gruppo Elliott a RedBird Capital , il cui closing è stato celebrato lo scorso 31 agosto.

In merito alla decisione del TAR del Lazio di far avere a Blue Skye i faldoni in possesso alla FIGC, che si era opposta a questa richiesta, non arrivano né arriveranno commenti ufficiali né da parte di RedBird né da parte di Elliott, dalle quali però filtra tranquillità totale sulla vicenda.

Tra le accuse mosse da Blue Skye c’era quella secondo la quale Elliott non si sarebbe ufficialmente distaccata dal Milan, ma gli atti in possesso del TAR e riportati oggi dal Corriere hanno fatto emergere che anche questa illazione è totalmente priva di fondamento, in quanto il fondo dei Singer non ha nemmeno mantenuto delle quote di minoranza, ma ha finanziato con un vendor loan da circa 560 milioni l’acquisto del Milan da parte di RedBird.