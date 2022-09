MN - Verso il Napoli: provato anche il modulo ad albero di Natale. Notte di riflessione

Fonte: Pietro Mazzara

Non solo il canonico 4-2-3-1 con Saelemaekers al posto di Leao, ma anche un sistema di gioco molto familiare in quel di Milanello è stato provato oggi da Stefano Pioli, che ha schierato i suoi giocatori anche con il 4-3-2-1 con l’inserimento di Pobega nei tre di mezzo e Brahim Diaz e De Ketelaere alle spalle di Giroud. Sarà una notte di riflessione per l’allenatore del Milan, a caccia del sistema di gioco più congeniale per affrontare il Napoli domenica sera. Domani, nella rifinitura, nuove prove tattiche per scegliere l’undici e lo schieramento più adatti per il big match di domenica.

