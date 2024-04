MN - Verso Roma-Milan: al pranzo UEFA sarà presente anche Furlani

vedi letture

Come sempre avviene prima delle gare valide per le coppe europee, anche oggi andrà in scena il pranzo UEFA tra le dirigenze di Roma e Milan e una delegazione della UEFA. In rappresentanza del club di via Aldo Rossi, sarà presente anche Giorgio Furlani, amministrato delegato rossonero.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello