TMW RADIO - Braglia: "Parole Ibra? Una società come il Milan dovrebbe prendere provvedimenti"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento difficile del Milan:

Milan, Ibrahimovic quanto conta?

"Le affermazioni fatte in tv dovrebbero in una società come il Milan portare a dei provvedimenti. non è possibile ascoltare affermazioni come 'Io sono il boss', c'è una storia in ballo, una società".

