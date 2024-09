Arriva il Liverpool: ora servono i fatti. Maignan vicinissimo al rinnovo. Milan-stadio: scelta chiara, unica variabile…

La partita vera arriva stasera. La grande curiosità del match contro il Liverpool è capire se realmente il Milan è sulla strada giusta per guarire oppure la vittoria contro il Venezia è stata solo un’illusione, dettata da una squadra parecchio in difficoltà. E’ contro i Reds che tutti vogliono vedere progressi rispetto alle prestazioni negative delle prime tre giornate di campionato.

L’ambiente non ci crede tantissimo e lo testimonia il fatto che non ci sarà il pienone allo stadio. Un anno fa i biglietti di una sfida del genere sarebbero andati a ruba dopo poche ore. Questo trend però si può invertire. Come? Mettendo tutto in campo, sfoderando una grande prestazione e dimostrando che il clima a Milanello sia davvero cambiato come ha detto Morata alla vigilia.

A proposito, Alvaro ci è sembrato davvero convinto, vuole vincere con i rossoneri e ha lanciato proclami importanti. Se tutti avessero la voglia e la determinazione di Morata allora il Milan sarebbe già a buon punto.

Nelle scorse ore c’è stato un nuovo contatto con gli agenti di Mike Maignan. Il portiere francese è davvero vicino ad estendere il contratto e potrebbe essere annunciato nel giro di poco tempo. Una notizia che probabilmente sta passando sottotraccia perché al Milan ci sono altre urgenze e perché il momento non è positivo, ma trattenere un giocatore così importante come Maignan è fondamentale. L’accordo si aggira sui 5 milioni di euro, ora e si sta lavorando sull’inserimento dei bonus. Maignan è vicino al prolungamento con il Milan.

Questione stadio. Al di là della confusione fatta dopo il recente incontro con il sindaco Sala, in cui è riemerso un progetto quasi impossibile da attuare, il Milan sta andando avanti forte su San Donato e costruirà lì lo stadio. Il resto è solo fuffa. Al Milan e all’Inter non concederanno mai i permessi di costruire uno stadio accanto all’attuale San Siro, che tra l’altro non si può né ristrutturare né abbattere. Si perderà altro tempo per analizzare progetti e dati, ma la realtà dei fatti è che il Milan sta andando avanti su San Donato, dove ha già speso 50 milioni di euro e dove ha già l’accordo di programma. Questa è la certezza. L’unica variabile riguarda il coinvolgimento con l’Inter. Lo stadio di proprietà sarà in condivisione con i nerazzurri? Da oltre un mese i due club ne stanno parlando e potrebbe essere una soluzione per dimezzare i costi.