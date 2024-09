Howe: "Credo che Tonali stia molto meglio: sta spingendo per essere titolare"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 00:30 Gli ex

Eddie Howe e i suoi giocatori sperano di ottenere dieci punti in Premier League nelle prime quattro partite con altri tre punti dal Fulham. Una vittoria porterebbe il Newcastle in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sul Manchester City e tre sull'Arsenal, che si incontreranno domenica All'Etihad Stadium. Nella giornata di oggi, alla vigilia del match contro i Cottagers, è intervenuto proprio il tecnico inglese in conferenza stampa.

Le prime parole: "Vedo una squadra davvero motivata, una squadra motivata, che vuole fare qualcosa di veramente speciale quest'anno. L'impegno negli allenamenti è stato molto buono”

Un passaggio dedicato poi a Sandro Tonali, che recentemente si è raccontato a cuore aperto dopo il periodo di fermo obbligato per il caso scommesse: "Credo che Sandro stia molto meglio, le partite internazionali lo hanno aiutato molto. Certamente sta spingendo per essere titolare, ma voglio che tutti lo facciano. È stato molto bravo contro il Wolves; abbiamo un'ottima concorrenza per i posti a centrocampo".