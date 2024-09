Ciarravano: "Giocarsi tutto nel derby non è semplice"

vedi letture

Brutto momento per il Milan che dopo i passi avanti fatti registrare contro il Venezia, si è sciolto con una prestazione senza carattere in casa contro il Liverpool al debutto stagionale in Champions League. Ora la situazione per il mister Paulo Fonseca si fa pesantissima e domenica ci sarà il derby contro l'Inter che di certo non aiuta. Intanto ospite in studio di Sky Sport 24 ha parlato il giornalista e telecronista Paolo Ciarravano. Le sue parole sul momento rossonero.

Le parole di Paolo Ciarravano sul Milan: "Giocarsi tutto nel derby non è semplice per il momento e i precedenti. Il momento che questo gruppo faccia vedere qualcosa di più, dal punto di vista degli attributi, della voglia di sporcarsi il pantaloncino. Anche questo è mancato contro il Liverpool. Il Milan non ha reso neanche reso il compito difficile degli inglesi nella gestione".