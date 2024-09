Si avvicina Inter-Milan: l'ultimo pareggio in casa dei nerazzurri risale al lontano 2017

vedi letture

Va in scena domenica sera il derby numero 93° in Serie A con l’Inter padrone di casa. I rossoneri dopo la brutta sconfitta in Champions League e un avvio molto deludente in campionato, non possono fare altre figuracce, anche perché la posizione di mister Fonseca inizia a vacillare pericolosamente. Per il tecnico portoghese sarà decisivo molto probabilmente il derby di domenica.

Il segno X non esce addirittura dal 2017 e sembra un’epoca fa...Si giocò all’ora di pranzo e l’Inter nella prima frazione si portò sul doppio vantaggio grazie ai goal di Candreva e Icardi. Nella ripresa il Milan riuscì a siglare il 2 a 1 con Romagnoli al minuto 83’, prima del clamoroso 2-2 di Zapata al 97’.

L’ultimo derby in ordine di tempo è quello del 16 settembre 2023, quando l’Inter schiantò il Milan con un netto 5 a 1. Doppietta per Mkhitaryan e reti di Thuram, Calhanoglu e Frattese, che resero inutile il momentaneo 2 a 1 di Leao.