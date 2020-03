MN - Vierchowod: "Ibrahimovic il suo supporto lo dà. Bisogna puntare sui giocatori forti"

Intervistato dai microfoni di MilanNews.it, Pietro Vierchowod ha parlato così della situazione societaria del Milan e Ibra: "Ibrahimovic è un giocatore che in questo contesto il suo supporto lo dà anche se ha 38 anni. Per l'anno prossimo il Milan ha tutto il tempo, da ora in poi, di cercare giocatori giusti da poter avere per far sì che questa squadra torni al livello che la compete. Ovviamente bisogna puntare sui giocatori forti"