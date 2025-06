MN - Vieri: "Nel Milan Tare e Allegri hanno un bella rottura da sistemare..."

Sul palco della Milano Football Week ha parlato anche l'ex attaccante Christian Vieri. Queste le parole riprese da MilanNews.it

Cosa hai pensato a Monaco?

“L’Inter non ha fatto una buona partita, il PSG é stato molto superiore. Ma per me é sempre meglio andare a fare una finale che no. L’Inter é stata fenomenale ad andare a fare due finali, con il budget che hanno. Sono una super squadra e sono forti forti forti, spendendo i soldi giusti. L’Inter ha fatto un lavoro incredibile con i conti a posto. Fondamentale che la società sia sana. Quindi faccio i complimenti all’Inter”.

Giocatori condizionati da Inzaghi via?

“Ai giocatori non fregava niente di Inzaghi. C’è da fare una finale di Champions, figurati se sto a pensare all’allenatore. Forse i giocatori sono arrivati un po’ stanchi, ma il Psg ha fatto una partita clamorosa”.

Ti ha sorpreso l’addio di Inzaghi?

“Non mi sorprende niente. Mi dispiace sinceramente perché ha fatto un buon lavoro, anche se poteva fare sicuramente di più. In Serie A quest’anno potevamo fare di più, ero sicuro che l’avrebbero vinto. Ma ha fatto un buon lavoro. A me dispiace sia andato via. Per far giocare bene una squadra, ci vuole tempo. In Italia non c’è tempo per far niente. Dispiace che sia andato via, poteva fare ancora 3-4 anni alla grande”.

Chivu?

“Un po’ mi ha sorpreso. Mi aspettavo prendessero un allenatore con più di esperienza. Loro volevano un allenatore giovane, con idee nuove, fresco. Ora saremo lì ad aspettare. Poi l’Inter, chiunque sia in panchina, deve vincere sempre, così come Milan e Juve”.

Che Milan trova Allegri?

“Siamo in pieno mercato. Ho letto che forse Theo va via. Reijnders era uno dei più forti. Theo lo metto tra i primi tre al mondo quando sta bene. Maignan si dice voglia andare al Chelsea, che é tra i primi cinque al mondo. Se vanno via loro, devi prendere gente forte quanto loro. Poi se vanno via Theo e Maignan, anche magari Leao vorrebbe andare via. Quindi nel Milan Tare e Allegri hanno una bella rottura da sistemare”.

Come lo vedi Allegri?

“Da quello che so io é stato molto bene fermo. Cosa chiediamo a Max? La società cosa gli chiede? Scudetto? Qualificazione Champions? Se comprano qualcuno poi dipende…”

Modric?

“Grandissima qualità, ha vinto tutto, porterà tutta la sua esperienza. Giocatore stra importante, potrà fare bene ai giocatori del Milan”.

Conte?

“Aveva detto sì alla Juve, ecco perché sono rimasti tutti sorpresi. Ma é stato bravo De Laurentiis… Però se non arriveranno 3-4 giocatori importanti, magari poi andrà via da Napoli. Sono curioso di vederlo in Champions”.