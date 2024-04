MN - Visnadi: "A Leao rimproverano tutto, ad esempio che non fa gol. Come se il valore di un calciatore si misurasse dal numero di gol fatti"

Tempo di bilanci e di processi in casa Milan. Fuori dall'Europa League che era diventato il grande obiettivo stagionale, la squadra ora si ritrova a giocare le ultime sei partite di campionato col morale a terra, aspettando la nuova stagione. Col destino del tecnico Stefano Pioli che appare ormai segnato. Ne abbiamo parlato con la nota firma Gianni Visnadi. In esclusiva per MilanNews.it.

Ora il derby, con la paura di vedere l'Inter vincere lo scudetto sotto gli occhi dei tifosi rossoneri

"L'Inter lo scudetto l'ha già vinto. E la partita che contava era con la Roma. Il Milan ha perso gli ultimi cinque derby e tutti contavano più di questo. Quello che il Milan deve evitare sarebbe l'umiliazione, dopo quel che è successo all'andata. Sul fatto che l'Inter possa vincere lo scudetto in casa del Milan è la cosa che pesa di meno".

Un'ultima considerazione: Leao è un campione?

"Detto oggi fa abbastanza sorridere, perché non solo penso che Leao sia fortissimo, ma che sia il più forte giocatore del campionato. Ma gli rimproverano tutto, ad esempio che non fa gol. Come se il valore di un calciatore si misurasse dal numero di gol fatti. Certamente deve fare delle partite migliori e contro la Roma doveva fare come ha fatto col Paris Saint-Germain. Non l'ha fatto perché gioca in una squadra che secondo me non lo valorizza a sufficienza. C'è chi dice: 'Vendiamolo'. Io non lo cederei mai perché è un giocatore decisivo, che ha delle potenzialità che non gli abbiamo visto per intero".