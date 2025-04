MN - W. Sabatini: "In America o nel circuito dei fondi non si rendono conto che il direttore sportivo non è solo un mercante"

vedi letture

Accelerata Milan-Tare. L'ex Lazio è balzato in pole position per il ruolo di direttore sportivo dei rossoneri e potrebbero pertanto esserci novità a breve. Ne abbiamo parlato con uno storico dirigente come Walter Sabatini, che ha condiviso con l'albanese l'esperienza in biancoceleste.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Lei parla di direttore sportivo depotenziato. Al Milan è stato depotenziato al punto che questa figura manca. Non la trova una scelta strana?

"Non strana, ma sbagliata. In America o nel circuito dei fondi non si rendono conto che il direttore sportivo non è solo un mercante. Il direttore sportivo gestisce anche i sentimenti, gli umori, le debolezze del gruppo. Il direttore sportivo ricopre un ruolo talmente esteso che non può essere ridotto al mercato, che è sì importante, ma ci sono anche tante cose quotidiane sotto la sua responsabilità. Ha una funzione anche pedagogica".