MN - Zaccheroni su Tomori e Kalulu: "Coppia granitica. Non è facile sostituire Kjaer"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, in esclusiva, l'ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha elogiato la coppia difensiva Tomori-Kalulu che ormai si è presa la titolarità da qualche mese (QUI INTERVISTA COMPLETA): "Stanno componendo una coppia centrale granitica e ricordiamoci che non è facile sostituire uno come Kjaer. Tomori lo vidi subito lo scorso anno e capimmo un po’ tutti che eravamo alla presenza di un top player a livello difensivo. Kalulu si sta rivelando addirittura migliore da centrale che da terzino”.