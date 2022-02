MN - Zaccheroni: "Tonali è cresciuto tantissimo, Kessie uno dei miei preferiti in assoluto"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, spendendo parole di apprezzamento anche per alcuni giocatori rossoneri ritenuti tra i suoi preferiti: “Ne dico due, senza nulla togliere a nessuno. Il primo è Tomori, che sta facendo benissimo, e l’altro è Tonali che esponenzialmente è cresciuto tantissimo. Anche Kessie resta uno dei miei preferiti, in assoluto. Quando mette la testa in quello che fa ha pochi rivali. Lo seguo dai tempi di Cesena e non cambia la mia impressione”.