MN - Zambrotta. "Le polemiche ci sono anche con il VAR, fa parte del calcio"

Gianluca Zambrotta, ex calciatore rossonero, è intervenuto nel corso dell'evento Wembrace Sport all'Allianz Cloud di Milano, commentando le vicende legate all'utilizzo del VAR: “Le polemiche ci sono e ci saranno sempre, anche con il VAR credo che non sia cambiato nulla. Fa parte del calcio e dello sport in generale; poi è importante che le polemiche finiscano lì e si guadi un po' più avanti. Ripeto: non è una novità avere polemiche in questo tipo di partite, ma l'importante è che sul campo ci sia sempre fair play e grande rispetto tra le squadre".