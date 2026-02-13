Modric: "Nel secondo tempo ci siamo rilassati un po’ e non abbiamo avuto attenzione"

vedi letture

Luka Modric, MVP di Pisa-Milan, al termine della partita ha parlato a DAZN:

A 40 anni e 5 mesi hai tenuto aperto il campionato. Sei l’over 40 più forte di sempre?

“Grazie (sorride, ndr). Prima di tutto non potevamo sbagliare oggi, sapevamo che questi punti sarebbero stati cruciali per la lotta in testa alla classifica e li abbiamo presi. Nel secondo tempo ci siamo rilassati un po’ e non abbiamo avuto attenzione. Per questo hanno segnato. Ma alla fine abbiamo attaccato e abbiamo segnato il secondo gol, siamo felici per la vittoria”.

O hai sentito il coro che ti hanno fatto?

“È un privilegio sentire questo coro per me. Posso solo che ringraziare i tifosi”.

Ora l’obiettivo è dare fastidio all’Inter?

“Dobbiamo pensare partita dopo partita. Ogni sfida è difficile, come stasera, e dobbiamo continuare a lavorare, migliorare e concentrarci sulla prossima partita”.