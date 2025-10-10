Modric non sbaglia mai: il dato sui passaggi riusciti è impressionante

Federico Calabrese

Luka Modric è sicuramente uno dei trascinatori di questo inizio di stagione del Milan. E i dati confermano tutto ciò: come riportato da Squawka, il centrocampista croato è il giocatore che ha completato più passaggi dall'inizio della Serie A. 

Ben 368 passaggi riusciti nelle prime 6 giornate di Serie A: sono questi i dati strepitosi del centrocampista. Mai sotto il 90%, contro l'Udinese ha raggiunto il picco del 95% di passaggi riusciti. Dati strepitosi per uno dei fuoriclasse del Milan di Max Allegri.