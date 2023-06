Mondiali donne: c'è Marta nel Brasile, sua sesta Coppa del Mondo

Fonte: ANSA

(ANSA-AFP) - ROMA, 28 GIU - Sesto mondiale, mai nessuno come lei. L'attaccante brasiliana Marta, 37enne leggenda della Seleçao, è nella lista del Brasile che giocherà il Mondiale femminile, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio e 20 agosto, per il sesto e probabilmente ultimo Mondiale della sua carriera. Considerata dai brasiliani la migliore giocatrice di tutti i tempi, la numero 10 attualmente sotto contratto con la squadra americana Orlando Pride è reduce da un grave infortunio al ginocchio destro, che l'ha tenuta ferma per quasi un mese.

"Sarà sicuramente il mio ultimo Mondiale", ha dichiarato l'attaccante, che può quindi ancora migliorare il proprio record di gol nella fase finale, attualmente a 17 realizzazioni (una in più del primatista maschile Miroslav Klose). "È logico che non sono più la Marta di 20 anni fa, ma fisicamente sto molto bene e mentalmente anche meglio", ha detto quando è stata annunciata la sua convocazione. (ANSA-AFP).