Mondiali, Francia di Deschamps in ansia per Varane e Maignan

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - Ad un mese dal Mondiale di calcio in Qatar, la Francia è in ansia per il vice-capitano Raphaël Varane, difensore del Manchester United, uscito ieri in lacrime dopo essersi infortunato durante la partita con il Chelsea. Un altro colpo alla rosa dei Blues, già indebolita dal forfait di N'Golo Kanté ed alle prese con l'incertezza che circonda Paul Pogba. I campioni in carica giocheranno il primo incontro il 22 novembre a Doha contro l'Australia. Il ct Didier Deschamps spera di non dover depennare il nome di Varane dalla lista dei convocati, che sarà resa pubblica il 9 novembre dall'emittente TF1 e trasmessa nella sua versione definitiva cinque giorni dopo. Il difensore centrale del Manchester United si è infortunato al tendine di un ginocchio e secondo il suo allenatore Erik ten Hag ci vorranno "almeno 24 ore" per giudicare la gravità dell'infortunio. Non prima di lunedì è atteso il bollettino medico. Preoccupano Deschamps anche le condizioni di Mike Maignan. Il portiere del Milan mercoledì si è infortunato nuovamente al polpaccio e si teme che non possa più giocare in rossonero prima del Mondiale. (ANSA).