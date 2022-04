Mondiali in Qatar, oggi alle 18.00 il sorteggio dei gironi

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Italia non c'è, ma i Mondiali vanno avanti anche senza gli azzurri e questa non è una novità. In quel di Doha, a partire dalle 18 ora italiana, nella giornata di oggi si celebrerà il sorteggio per gli otto raggruppamenti che comporranno il primo turno della rassegna iridata. Potrete seguirlo, come sempre, in diretta testuale sulle nostre pagine.

Mancano tre squadre, Qatar in prima fascia. Saranno tre le variabili presenti nelle urne. Soltanto Africa e Nord America, di fatto, hanno completato il loro percorso di qualificazione: in Europa c'è spazio anche per l'Ucraina, purché batta prima la Scozia e poi il Galles, a meno che non arrivi una wild card, a oggi ipotesi che parrebbe complicata a livello organizzativo. In prima fascia c'è il Qatar, Paese ospitante, con il Portogallo di Ronaldo al posto "nostro". Di seguito le quattro fasce.

PRIMA FASCIA

Qatar

Brasile

Belgio

Francia

Argentina

Inghilterra

Spagna

Portogallo

SECONDA FASCIA

Olanda

Germania

Danimarca

Svizzera

Croazia

Uruguay

Messico

USA

TERZA FASCIA

Senegal

Iran

Giappone

Marocco

Serbia

Polonia

Corea del Sud

Tunisia

QUARTA FASCIA

Canada

Camerun

Ecuador

Arabia Saudita

Ghana

Galles vs vincente Scozia/Ucraina

Perù vs vincente Australia/Emirati Arabi

Costa Rica/Nuova Zelanda