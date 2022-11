Mondiali, tutti gli impegni dei sette rossoneri convocati in Qatar

MilanNews.it

I campionati sono andati ufficialmente in letargo e fra sei giorni inizierà il tanto discusso Mondiale in Qatar. Tra le fila del Milan sono sette i calciatori che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per partecipare al torneo: Theo, Giroud (Francia), Leao (Portogallo), Kjaer (Danimarca), De Ketelaere (Belgio), Ballo-Tourè (Senegal), Dest (Usa). Vediamo quali saranno tutti gli impegni dei calciatori del Milan nelle prossime settimane, per la fase a gironi.

Theo Hernandez e Olivier Giroud - FRANCIA

Martedì 22/11, ore 20: Francia - Australia

Sabato 26/11, ore 17: Francia - Danimarca

Mercoledì 30/11, ore 16: Tunisia - Francia

Rafael Leao - PORTOGALLO

Giovedì 24/11, ore 17: Portogallo - Ghana

Lunedì 28/11, ore 20: Portogallo - Uruguay

Venerdì 2/12, ore 16: Corea - Portogallo

Simon Kjaer - DANIMARCA

Martedì 22/11, ore 14: Danimarca - Tunisia

Sabato 26/11, ore 17: Francia - Danimarca

Mercoledì 30/11, ore 16: Australia - Danimarca

Charles De Ketelaere - BELGIO

Mercoledì 23/11, ore 20: Belgio - Canada

Domenica 27/11, ore 14: Belgio - Marocco

Giovedì 1/12, ore 16: Croazia - Belgio

Fodè Ballo-Tourè - SENEGAL

Lunedì 21/11, ore 17: Senegal - Olanda

Venerdì 25/11, ore 14: Qatar - Senegal

Martedì 19/11, ore 16: Senegal - Ecuador

Sergino Gianni Dest - USA

Lunedì 21/11, ore 20: Usa - Galles

Venerdì 25/11, ore 20: Inghilterra - Usa

Martedì 29/11, ore 20: Iran - Usa