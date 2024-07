Montolivo avvisa: "Morata non risolve i problemi del Milan. Ne servono due lì davanti"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Riccardo Montolivo ha parlato di Milan e delle operazioni in entrata sulle quali la dirigenza rossonera starebbe lavorando in questo calciomercato. L'ex capitano del Diavolo si è soffermato in modo particolare sul discorso relativo all'attaccante, che sfumato Joshua Zirkzee sembrerebbe possa essere Alvaro Morata, giocatore dell'Atletico Madrid e capitano della Spagna finalista di Euro2024.

Lo spagnolo, secondo Montolivo, potrebbe non soddisfare la fame di gol di cui il Milan avrebbe tanto bisogno nella prossima stagione. L'ex calciatore ha infatti sostenuto la tesi di tanti addetti ai lavori, e tifosi, dicendo: "Morata al Milan? E' un attaccante molto intelligente, ma non credo che possa risolvere i problemi del Milan. Ne servono due lì davanti".