Montolivo: "Non so se Rashford sia l'uomo giusto. Al Milan manca l'attaccante da 20 gol stagionali"

vedi letture

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan e oggi commentatore tecnico su Sky, al termine della gara tra Como e i rossoneri da lui commentata ha parlato della situazione attaccanti in casa rossonera sottolineando come sia necessario un intervento nel reparto.

Le parole di Riccardo Montolivo sulla situazione attaccanti in casa Milan: "Non so se Rashford sia l'uomo giusto. Al Milan manca l’attaccante da 20 gol stagionali, servono anche per risolvere le partite che non domini o non giochi bene. Il Milan oggi non ha fatto una grande partita, anche oggi: comprensibile con un allenatore nuovo, però il tema dell’attaccante è un tema che il Milan si porta dietro da tempo. Era riuscito a mascherarlo un po’ con Giroud".