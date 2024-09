Montolivo: "Theo e Leao, l'errore rimane ma il Milan ha bisogno dei suoi fuoriclasse"

vedi letture

Riccardo Montolivo, ospite negli studi di Sky, è tornato sul caso Theo Hernandez e Rafa Leao, che ha occupato le cronache rossonere delle ultime due settimane e sembra essere definitivamente rientrato dopo il successo del Milan contro il Venezia. Partita dove il francese, con la fascia da capitano, ha aperto le marcature mentre il portoghese ha servito l'assist e si è procurato il rigore del 4-0.

"Rimane l'errore ma dal punto di vista sportivo il Milan li ha ritrovati. E per competere in Champions League ha bisogno dei suoi fuoriclasse".

Da calciatore come hai vissuto certi atteggiamenti della stampa?

"C'è una parte di giornalismo che andava solo alla ricerca di queste situazione. Quindi da giocatore lo sai e devi fare di tutto per evitare situazioni che possono essere interpretate male. Loro erano sicuramente in buona fede, ma sai come viene interpretato il tuo comportamento. Quindi devi cercare di evitarlo".

Ti è capitato di avere determinati atteggiamenti con l'allenatore?

"Personalmente no, ma ogni tanto qualche giocatore si prende qualche libertà in più quando vede la posizione di un allenatore non così stabile, non così salda. Non credo che sia questo il caso, ma è successo".