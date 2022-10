Monza, Galliani a pranzo con la squadra: "Un modo per superare insieme queste ore"

MilanNews.it

Oggi al centro sportivo Luigi Berlusconi - Monzello presente Adriano Galliani, che dopo l’allenamento ha pranzato con l’allenatore e la squadra. "Un modo per superare insieme le ore difficili di questi giorni. - spiega l'ad biancorosso - Tantissime infatti le domande dei calciatori che volevano avere da lui rassicurazione su come stesse Pablo in attesa di poterlo abbracciare presto anche loro".