Monza-Lecce, le formazioni ufficiali: Colombo titolare

Tutto pronto allo U-Power Stadium per la sfida fra Monza e Lecce, con entrambi i tecnici Palladino e D'Aversa che propongono alcune sorprese di formazione.

Per il Monza our Di Gregorio, al suo posto gioca Sorrentino, mentre davanti c'è la prima da titolare per Lorenzo Colombo contro il suo passato. Il Lecce, invece, per la seconda volta consecutiva parte senza Strefezza nell'undici titolare.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Caldirola, Mari; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Caprari; Colombo

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Kaba, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda