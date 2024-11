Monza-Milan 0-1, è Reijnders il "Panini Player of the Match". Secondo premio per l'olandese

Tijjani Reijnders ha vinto il premio "Panini Player of the Match" di Monza-Milan 0-1. L'olandese ha deciso la partita con un colpo di testa al 43'. Per la seconda volta in questo campionato si assicura il riconoscimento, dopo quello avuto dopo il derby.

Voto 7 per MilanNews: "Viva i cartellini rossi, se queste sono le reazioni. L'olandese dopo la doppietta al Brugge colpisce anche in Brianza. Gli si rimproverava un anno fa proprio la finalizzazione, ora siamo a tre centri stagionali. Complessivamente una buona prova dove ha buone idee e bei suggerimenti, come sempre e le statistiche lo sottolineano (44 passaggi su 46 andati a buon fine). Nella ripresa ci riprova con una botta da fuori e si fa apprezzare anche in copertura.".

Questo l'elenco dei milanisti premiati come migliori giocatori delle rispettive partite:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders