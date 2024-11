PAGELLE - Reijnders sa fare tutto, ora anche segnare. Okafor non ripaga la fiducia di Fonseca

Maignan 6.5 - Provvidenziale nel primo tempo su Pedro Pereira, il francese viene più volte graziato nei primi 45'.

Terracciano 5.5 - Preferito a Calabria lo si vede finalmente in quella che dovrebbe essere la sua posizione naturale. Pronti, via, Djuric lo sovrasta in occasione del gol poi annullato al Monza. Rischia anche nella ripresa dove perde un pallone pericoloso. Freno a mano tirato, molti appoggi dietro. Dall'89' Calabria sv.

Thiaw 6 - Si ritrova a difendere molto alto, con tutti i rischi del caso. Costantemente a rischio figuraccia, il tedesco riesce alla fine a sfangarla riuscendo anche a distinguersi per un bell'anticipo.

Pavlovic 6 - Soffre gli attacchi monzesi ma non ha colpe specifiche. Il serbo sta pian piano prendendo le misure della Serie A.

Theo Hernandez 6.5 - Si accende in un'occasione nel primo tempo e quasi manda in gol Okafor, si accende in un'occasione nella ripresa e impegna Turati. Un paio di grandi chiusure difensive gli valgono mezzo voto in più.

Fofana 6.5 - È spesso solo a cercare di arginare le avanzate monzesi. Tiene botta, ruba palloni e mura anche le conclusioni. In un'occasione prova anche la conclusione.

Reijnders 7 - Viva i cartellini rossi, se queste sono le reazioni. L'olandese dopo la doppietta al Brugge colpisce anche in Brianza. Gli si rimproverava un anno fa proprio la finalizzazione, ora siamo a tre centri stagionali. Complessivamente una buona prova dove ha buone idee e bei suggerimenti, come sempre e le statistiche lo sottolineano (44 passaggi su 46 andati a buon fine). Nella ripresa ci riprova con una botta da fuori e si fa apprezzare anche in copertura.

Chukwueze 6 - A intermittenza, il nigeriano fatica a sfondare ma ha il merito di innescare la ripartenza che porta allo 0-1. Nella ripresa con le squadre che si allungano potrebbe andare a nozze ma non ne approfitta. Dall'81' Lotfus-Cheek sv.

Pulisic 6.5 - Spicca meno di altre serate ma è a suo modo comunque decisivo, contribuendo all'azione che porta al gol del vantaggio. Osservato speciale, gli avversari anche raddoppiando riescono a contenerlo. Lui si fa apprezzare facendosi trovare ovunque, contribuendo anche nei ripiegamenti difensivi. Dall'89' Musah sv.

Okafor 5 - Preferito ancora a Leao, lo svizzero non fa molto per giustificare la scelta di Fonseca. Si fa notare per un bel velo che avvia un'azione offensiva, da lui poi sprecata malamente. Spreca un'altra occasione sempre nel primo tempo. Non riesce a trovare lo spunto e anche le sue accelerazioni vengono arginate facilmente. Dal 63' Leao 5.5 - Nel gol sprecato all'86' c'è l'essenza del portoghese, capace di esaltare la folla con una giocata personale straordinaria ma anche di far disperare i tifosi per l'errore a tu per tu con Turati. Ha altre due occasioni, le spreca malamente.

Morata 6 - Fonseca ne esalta la generosità e fa bene. Da solo tiene impegnata la difesa monzese e quando non riceve palloni torna indietro a prenderseli. Conquista falli, fa salure la squadra ed è encomiabile per l'impegno. Ma un dato però fa riflettere: soli due gol segnati in undici partite in stagione sono troppo pochi e il digiuno dura da oltre un mese. A Monza impegna solo una volta Turati.

Allenatore Paulo Fonseca 6 - Primo tempo da dimenticare, col Milan più volte graziato dall'imprecisione degli avversari. Il gol di Reijnders svolta la partita che nel secondo tempo vede il Milan poter anche ampliare il divario. Restano i soliti problemi, con la squadra in affanno appena attaccata e un possesso palla che alla fine dei conti è spesso sterile.