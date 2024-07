Morata difeso dalla mamma: "Ne parlano male ingiustamente. Va bene come calciatore, ma come persona non lo ammetto"

Alvaro Morata con la vittoria dell'Europeo, da capitano, con la Spagna si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo le tante critiche ricevute dai tifosi suoi connazionali ma anche dai sostenitori dell'Atletico Madrid, nel corso degli ultimi tempi. Ieri il centravanti è stato l'anima della festa nella capitale spagnola. A margine delle celebrazioni per la vittoria europea, ai microfoni di Televisión Española è intervenuta in difesa del figlio anche la madre di Morata, la signora Susana Martín Ramos.

Queste le parole della mamma di Morata in difesa del figlio Alvaro: "L'ho vissuto come madre, come ogni madre. Parlano male di mio figlio ingiustamente. Rispetto il fatto che non gli piaccia come calciatore, ma come persona non lo ammetto. Non conosco nessuno che non parli bene di Álvaro. Forse sembra arrogante. Non lo capiamo. Mi fa molto male e penso che sia molto ingiusto"