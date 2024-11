Morata: "Dove devo firmare perché sia la notte di Leao? Non deve consacrarsi"

vedi letture

Tutto pronto al Santiago Bernabeu dove, tra pochi minuti alle ore 21, comincerà la partita tra Real Madrid e Milan, valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League. In palio, per entrambe le squadre, ci sono in palio punti importantissimi e in particolare per la squadra di mister Paulo Fonseca sarà necessaria una prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista. Ai microfoni di Sky Sport, nel pre gara, ha preso la parola il grande ex Alvaro Morata, centravanti del Milan.

Su Rafael Leao: "Non deve consacrarsi, è un giocatore di un alto livello. Spero sia la sua prima grande notte qua: è nato per queste partite, per queste competizioni. Dove devo firmare perché sia la notte di Leao? Se sarà la sua sarà anche la notte del Milan"