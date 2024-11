Morata entra al 70', il Ct de la Fuente: "Era il momento giusto"

La Spagna ha portato a termine la missione. Anzitempo qualificata ai quarti di finale di UEFA Nations League, con la vittoria per 2-1 sulla Danimarca ha consolidato il primato in classifica, ottenendo un vantaggio essenziale del campo nel turno ad eliminazione diretta. Luis De la Fuente, commissario tecnico delle Furie Rosse, è intervenuto così a TVE al termine della partita: "Siamo molto contenti di aver vinto in uno stadio difficilissimo contro un avversario che doveva giocarsi tutto per cercare di qualificarsi. È stato molto duro, molto difficile, ma abbiamo avuto fasi di gioco molto buone. Andiamo via soddisfatti perché da partite come queste usciamo sempre con conclusioni positive".

L'ingresso di Nico e Morata con il punteggio di 0-2: "Era il momento giusto, sapendo che loro dovevano andare all'attacco, cercavamo di coglierli in qualche contropiede. Abbiamo avuto qualche opportunità, questo era il piano, ma è vero che loro hanno difeso molto bene e ci hanno messo sotto negli ultimi minuti. Voglio fare i complimenti ai giocatori, perché hanno tanti registri, ci sorprendono sempre e sanno anche soffrire".