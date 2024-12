Morata-gol: a Bergamo il primo gol in trasferta in questa Serie A

Come riportato anche quest'oggi dalla Gazzetta Dello Sport, "Il lampo di Leao e la rete di Morata non bastano. E scatta l'allarme Pulisic". Dopo la rete del vantaggio dei nerazzurri con De Ketelaere, i rossoneri sono riusciti a pareggiare con Alvaro Morata che ha sfruttato al meglio un assist al bacio di Rafael Leao. Purtroppo però non è bastato per tornare a casa da Bergamo con un risultato positivo e nel finale di partita è arrivato il 2-1 dell'Atalanta con Lookman.

Morata e i gol in Serie A con il Milan

Grazie alla rete di ieri sera contro l'Atalanta, lo spagnolo sale così a quota cinque reti stagionali (quattro in campionato e una in Champions). Inoltre, quella contro la dea è stato il primo gol in trasferta in campionato con i rossoneri.