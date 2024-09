Morata punta su Fofana: "Può diventare una colonna di questa squadra"

vedi letture

Alvaro Morata ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Youssouf Fofana:

Cosa pensi di Fofana che parla già italiano?

"Ho avuto tanti compagni, alcuni non hanno mai imparato la lingua. Fofana parla italiano, ma prova a parlare lo spagnolo con me, il portoghese con altri. Questo è importante. Se ti vuoi adattare così appena arrivi in una squadre è una cosa importante. Sta facendo di tutti per integrarsi. Mi piace come mi comanda dietro. Può diventare una colonna di questa squadra".