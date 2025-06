Morata sul Milan: "I cambi repentini non sono mai facili. Se mi sono reso conto subito che col nuovo corso le cose non andavano? Sì, soprattutto a livello di comunicazione"

Alvaro Morata, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così della sua esperienza in rossonero: "Secondo me abbiamo fatto anche grandi partite, le cose non stavano andando così male come sembrava o si diceva. Poi però là dentro sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera e che preferisco tenere per me, non mi sentivo più a mio agio e prima di diventare un problema me ne sono andato.

Qual era il problema? Non lo posso dire. I cambi repentini non sono mai facili. Se inizi a giocare con una mentalità e all’improvviso muti radicalmente ti può andare molto bene oppure no. Magari la nuova strada scelta a inizio stagione aveva bisogno di un po’ di tempo per essere battuta: hanno deciso di cambiare e non c’è molto da dire. Sì, anzi, una cosa c’è: non è vero che come ho letto in giro mi sarei pentito della scelta. Mai. È stato un onore vestire una maglia storica come quella del Milan. Se mi sono reso conto subito che col nuovo corso le cose non andavano? Sì. Soprattutto a livello di comunicazione. Io cerco di essere rispettoso con tutti ma ci sono certe cose che non mi vanno bene, e per evitare di creare problemi me ne sono andato".