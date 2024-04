Moratti: "Seconda stella nel derby? Basta che arrivi"

Intervistato dai taccuini de Il Corriere della Sera, l'ex e storico presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato anche lui della possibilità per la sua squadra del cuore di vincere lo Scudetto in occasione del derby contro i rivali storici del Milan lunedì prossimo. Queste le sue dichiarazioni.

E vincerlo eventualmente lunedì contro il Milan, nel derby, le regala un piacere particolare?

"La seconda stella basta che arrivi, non mi farei un complesso di doverla conquistare proprio nel derby. Altra cosa è la sfida col Milan, vincerla è importante, perché non è una partita come le altre".