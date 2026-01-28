Moretto: "É fatta per Diego Coppola al Paris FC"
Nelle ultime settimane, in ottica Milan, come rinforzo difensivo, era stato valutato anche il nome del difensore Diego Coppola, calciatore classe 2003 che nel corso dell'ultima estate, dopo due ottime stagioni all'Hellas Verona, è stato ceduto a titolo definitivo al Brighton. Il calciatore ha collezionato finora solamente 9 presenze stagionali con gli inglesi e per questo era alla ricerca di un nuova squadra per giocare con più continuità.
Secondo quanto riporta Matteo Moretto su X, il futuro di Coppola sarà in Francia: è infatti tutto fatto per il suo passaggio al Paris FC, squadra che milita in Ligue 1, la massima divisione del campionato francese.
É fatta per Diego Coppola al Paris FC. https://t.co/INZGZoEP1S— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 28, 2026
