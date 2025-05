Moretto: "Il Milan ha deciso: si sta cercando un allenatore accentratore e che sappia cosa voglia dire vincere"

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabizio Romano sulla situazione allenatore del Milan, confermando i contatti con Massimiliano Allegri (già rivelati da MilanNews.it in mattinata) che lanciando una clamorosa voce su Antonio Conte in rossonero: "La situazione non è ancora chiara. Ma provo a darvi qualche informazione, pur essendo una vicenda in assoluta evoluzione. Tare si sta impegnando per chiudere tutto entro 7-8 giorni. Il profilo che piace di più è quello di Massimiliano Allegri: si sta cercando un accentratore, capace di gestire bene determinati giocatori anche a livello umano, un allenatore italiano che sa cosa vuol dire vincere. Allegri è il primo della lista. Ma il Milan si è mosso comunque tardi, o in ritardo rispetto alle concorrenti, perché il Napoli ha già un accordo verbale con Allegri nel caso in cui Conte dovesse lasciare il Napoli. Ma su quest'ultimo punto non ci sono certezze. Dopo Allegri, ci sono altri piani per il Milan. Non c'è in questa lista Vincenzo Italiano che resterà al Bologna.

Il Milan, oltre ad aver chiamato Allegri, ha chiamato anche Antonio Conte. Pista molto molto difficile. Ma il Milan sta cercando un accentratore e che sappia cosa voglia dire vincere"