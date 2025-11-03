Moretto: "Milan non ha appuntamento in programma per rinnovo Pulisic"

vedi letture

Christian Pulisic è uno dei giocatori più importanti del Milan e sicuramente il più decisivo nel corso delle ultime tre stagioni. Non è un caso che la sua assenza, unita a quella di Rabiot oltre che di altri calciatori nelle ultime settimane, si fa sentire moltissimo all'interno della rosa allenata da mister Massimiliano Allegri. Vista l'importanza del giocatore americano, il tema del suo rinnovo è di attualità e Matteo Moretto ne ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Le parole di Matteo Moretto su Christian Pulisic: "Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 con un'opzione in favore del Milan fino al 2028. È una situazione che a oggi non ha un'evoluzione vera e propria: fase di standby. Il Milan non ha un appuntamento in programma per il rinnovo, sicuramente sarà un tema che il Milan vorrà trattare. A ora però resta fermo e non ci sono contatti tra le parti: vi aggiorneremo qualora e quando i dialoghi dovessero ripartire"