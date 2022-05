Mourinho: "A fine anno niente complimenti agli arbitri"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Contro la Fiorentina, la squadra era stanca, avevano un motore diverso dal nostro. Loro hanno giocato veramente bene però siamo stanchi di arbitri, var e di avere problemi dopo la gara, essere puniti senza poter lavorare per settimane come accaduto spesso. Alla fine ok, hanno sbagliato, loro vengono puniti ma dove sono i punti? Non voglio dire complimenti al VAR e agli arbitri a fine campionato, voglio finire quinto o sesto che è il nostro obiettivo, posizione in cui siamo stati praticamente per tutta la stagione". José Mourinho, alla vigilia della sfida con il Venezia, torna a polemizzare sugli arbitri. Sulla formazione che scenderà in campo ha invece aggiunto: "Non abbiamo quella rosa per fare 8-9 cambi. Noi dobbiamo vincere domani con il Venezia che si gioca il proprio futuro. La gestione sarà minima con uno o due cambi". A fine conferenza poi conclude con un messaggio per Zeman. "Gli faccio gli auguri, ieri era il suo compleanno". (ANSA).