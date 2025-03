Musah: "In allenamento segno, nelle partite sono sotto pressione. Se Dio vuole, riuscirò a segnare non preoccupatevi"

A poche ore dalla semifinale di CONCACAF Nations League tra Stati Uniti e Panama, il centrocampista del Milan Yunus Musah ha parlato ai microfoni di GOAL.com dei ricordi con la nazionale a stelle e strisce, l'esperienza al Milan e dell'imparare a gestire le pressioni e le critiche. CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni integrali.

Sul gol con la maglia del Milan che tarda ad arrivare

"Devo solo avere più calma perché, in allenamento, riesco a fare assist, a segnare. Nelle partite mi sento sotto pressione perché non segno da tanto tempo. Quando mi trovo in quella situazione, è davvero difficile per me mantenere la calma. Devo lavorare sulla capacità di concentrazione. Ci sto lavorando! Se Dio vuole, riuscirò a segnare, non preoccupatevi. Cerco solo di migliorare giorno dopo giorno le parti del mio gioco che mancano. Ovviamente ho bisogno di segnare e di fare assist. Sono convinto che con il lavoro arriverà."