NAP-MIL (2-0): cambio all'intervallo, entra Leao

Come ampiamente pronosticabile arriva il primo cambio per il Milan all'intervallo, con Conceiçao che fa entrare l'escluso di lusso: entra Rafa Leao ed esce Warren Bondo. Milan a trazione anteriore per provare a recuperare i due gol di svantaggio.