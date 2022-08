Napoli, continua il braccio di ferro con il Sassuolo per Raspadori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si continua a parlare della trattativa fra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori, giocatore accostato anche al Milan in questa sessione di mercato. Il vero problema - scrive la rosea - è quello legato ai bonus, visto che l'intesa per la parte fissa è vicinissima: 29 i milioni messi sul piatto dagli azzurri, 30 quelli chiesti dagli emiliani. Il Sassuolo chiede di legare i bonus al rendimento di Raspadori e questa cosa non va molto a genio alla controparte, che avrebbe proposto invece di legare un bonus di 2 milioni alla qualificazione del club in Champions League (2 volte nei prossimi 5 anni).