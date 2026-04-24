Napoli-Cremonese apre la 34^ giornata di Serie A: il programma completo

Napoli-Cremonese apre la 34^ giornata di Serie A: il programma completoMilanNews.it
Oggi alle 07:30News
di Lorenzo De Angelis

Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A.

VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 20.45

SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 15.00
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45

DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN

LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45